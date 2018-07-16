Трамп заявил, что встреча с Путиным должна пройти хорошо

Встреча Трампа и Путина состоится сегодня в 13:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти хорошо. Об этом Трамп сказал во время завтрака с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает AP.

Так, сегодня утром Трамп провел встречу с Ниинисте, в ходе которой сделал короткий прогноз по своим ожиданиям от встречи с Путиным, отметив, что она должна пройти хорошо.

В частности, Трамп поблагодарил Ниинисте за проведение саммита в Хельсинки и рассказал о своей приверженности НАТО.

Отметим, Трамп и Путин встретятся сегодня, 16 июля, в Хельсинки. Как ожидается, в рамках саммита президенты США и РФ обсудят ситуацию в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина запланирована на 13:20. Как ожидается, она продлится полтора часа.