Путін пропонує вивозити українське зерно через Білорусь, але є умова

Україна могла б вивозити свої зернові через територію Білорусі. Але для цього з Мінська потрібно зняти міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна в програмі "Москва. Кремль. Путина".

"Найпростіший спосіб вивезти зерно з України - через Білорусь. Найлегше. Найдешевше. Тому що звідти відразу в порти Прибалтики, в Балтійське море і далі в будь-яку точку планети. Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі", - підкреслив він.

Зазначимо, українська сторона на сьогодні не розглядає можливість експорту зернових через територію Білорусі, оскільки вона не є нейтральною. З перших днів вторгнення Росії білоруська територія використовувалася як плацдарм для наступу на Київ і ракетних ударів по Україні.