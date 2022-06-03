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Путін пропонує вивозити українське зерно через Білорусь, але є умова

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Москва, П'ятниця 03 червня 2022 20:56
Путін пропонує вивозити українське зерно через Білорусь, але є умова Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Україна могла б вивозити свої зернові через територію Білорусі. Але для цього з Мінська потрібно зняти міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна в програмі "Москва. Кремль. Путина".

"Найпростіший спосіб вивезти зерно з України - через Білорусь. Найлегше. Найдешевше. Тому що звідти відразу в порти Прибалтики, в Балтійське море і далі в будь-яку точку планети. Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі", - підкреслив він.

Зазначимо, українська сторона на сьогодні не розглядає можливість експорту зернових через територію Білорусі, оскільки вона не є нейтральною. З перших днів вторгнення Росії білоруська територія використовувалася як плацдарм для наступу на Київ і ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко обговорив з керівництвом ООН транзит українського зерна через Білорусь і теж заявив, що для цього порти країн Балтії повинні бути розблоковані й для білоруської продукції.

Сьогодні Путін надав гарантії безпеки для вивезення зернових по Чорному морю і пообіцяв не атакувати Україну.

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