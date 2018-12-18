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Путин предлагает включить новых участников в договор о РСМД

Новости » Политика    18.12.2018 - 15:20
Путин предлагает включить новых участников в договор о РСМД
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По словам Путина, все вопросы могут быть урегулированы путем переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести к обрушению архитектуры контроля над вооружениями. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

По словам Путина, все вопросы могут быть урегулированы путем переговоров, в том числе он предлагает провести консультации о присоединении к документу других стран.

"Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он исполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определённого уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере", - сказал он.

Напомним, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанет соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавило, что судьба договора теперь зависит от России.

Ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению ДРСМД, посетовав, что диалога с РФ по этому вопросу не вышло. 

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