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Путін пропонує включити нових учасників в договір про РСМД

Новини » Політика    18.12.2018 - 15:20
Путін пропонує включити нових учасників в договір про РСМД
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Путіна, всі питання можуть бути врегульовані шляхом переговорів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вихід США з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) може привести до обвалення архітектури контролю над озброєннями. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

За словами Путіна, всі питання можуть бути врегульовані шляхом переговорів, у тому числі він пропонує провести консультації про приєднання до документу інших країн.

"Якими б не були претензії до договору, в сучасних умовах він виконує роль стабілізуючого фактора, працює на підтримання певного рівня передбачуваності і стриманості у військовій сфері", - сказав він.

Нагадаємо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестане дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додав, що доля договору тепер залежить від Росії.

Раніше Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг закликав Москву до виконання ДРСМД, нарікаючи, що діалогу з РФ з цього питання не вийшло.

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