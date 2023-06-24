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Путін позвонив Лукашенку, пожалівся на ситуацію в Росії

Фото: Володимир Путін, російський диктатор й Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін зранку зателефонував Олександру Лукашенку. Пожалівся йому на ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Президент Росії (російський диктатор, - ред.) зателефонував сьогодні вранці Олександру Лукашенку, відбулася телефонна розмова. Володимир Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію в Росії", - розповіли в пресслужбу Лукашенка виданню.

Наразі подробиці розмови не розкриваються.

Поточна ситуація в Росії

Між головою ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії розпочався серйозний конфлікт, після того, як російські військові вдарили по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього голова найманців заявив про "похід" на Москву.

Наразі найманці зайняли вже Ростов та, згідно з даними Reuters, Воронеж.

Російський диктатор Путін зранку виступив з промовою про "удар в спину" та наказав ліквідувати тих, хто пішов проти його режиму.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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Олександр Лукашенко