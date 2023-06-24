RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин позвонил Лукашенко, пожаловался на ситуацию в России

Фото: Владимир Путин, российский диктатор и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин утром позвонил по телефону Александру Лукашенко. Пожаловался ему на ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Президент России (российский диктатор, - ред.) позвонил по телефону сегодня утром Олександру Лукашенко, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - рассказали в пресс-службе Лукашенко изданию.

Пока подробности разговора не раскрываются.

Текущая ситуация в России

Между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России начался серьезный конфликт, после того, как российские военные ударили по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.

Российский диктатор Путин утром выступил с речью об "ударе в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко