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Сенсації не вийшло. Путін через два дні "терміново" відреагував на бунт Пригожина

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Росія, Понеділок 26 червня 2023 22:34
Сенсації не вийшло. Путін через два дні "терміново" відреагував на бунт Пригожина Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін через два дні відреагував на бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і поставив ультиматум найманцям військової компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку приводить російське видання "Медуза".

"Сьогодні у вас ("вагнерівці" - ред.) є можливість продовжити службу Росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими структурами", - йдеться у заяві.

Путін пояснив, що в іншому разі вони можуть повернутися додому або "піти" в Білорусь.

"Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір "воїнів" Росії, які усвідомили свою трагічну помилку", - додав диктатор.

Таким чином у колишньому вигляді ПВК "Вагнера", за словами Путіна, існувати не буде. Також Путін згадав "ворогів" і звинуватив їх у спробах зробити так, щоб РФ "захлинулася в кривавій війні". Російський диктатор пафосно заявив, що "заколот придушили б у будь-якому разі".

Що цьому передувало

Минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км. Тоді прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Пригожину також "дозволили піти в Білорусь", а справу проти нього пообіцяли закрити.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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