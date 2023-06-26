Сенсации не вышло. Путин спустя два дня "срочно" отреагировал на бунт Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин через два дня отреагировал на бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и поставил ультиматум наемникам военной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое приводит российское издание " Медуза ".

"Сегодня у вас ("вагнеровцы" - ред.) есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами", - говорится в заявлении.

Путин пояснил, что в противном случае они могут вернуться домой или "уйти" в Беларусь.

"Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор "воинов" России, которые осознали свою трагическую ошибку", - добавил диктатор.

Также Путин вспомнил "врагов" и обвинил их в попытках сделать так, чтобы РФ "захлебнулась в кровавой войне". Российский диктатор пафосно заявил, что "мятеж подавили бы в любом случае".

Что этому предшествовало

На прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Пригожину также "разрешили уйти в Беларусь", а дело против него пообещали закрыть.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте в материале РБК-Украина.