Сенсации не вышло. Путин спустя два дня "срочно" отреагировал на бунт Пригожина
Российский диктатор Владимир Путин через два дня отреагировал на бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и поставил ультиматум наемникам военной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина, которое приводит российское издание "Медуза".
"Сегодня у вас ("вагнеровцы" - ред.) есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами", - говорится в заявлении.
Путин пояснил, что в противном случае они могут вернуться домой или "уйти" в Беларусь.
"Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор "воинов" России, которые осознали свою трагическую ошибку", - добавил диктатор.
Также Путин вспомнил "врагов" и обвинил их в попытках сделать так, чтобы РФ "захлебнулась в кровавой войне". Российский диктатор пафосно заявил, что "мятеж подавили бы в любом случае".
Что этому предшествовало
На прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.
В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Пригожину также "разрешили уйти в Беларусь", а дело против него пообещали закрыть.
Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте в материале РБК-Украина.
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