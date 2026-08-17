ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін поспіхом перекидає військові кораблі до Балтійського моря

12:16 17.08.2026 Пн
2 хв
Диктатор вирішив підкріпити свої погрози Заходу конкретними рішеннями
aimg Юлія Капітонова
Путін поспіхом перекидає військові кораблі до Балтійського моря Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Ситуація на Балтиці продовжує загострюватися - наразі туди прибув сучасний ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" зі складу Північного флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як повідомляють німецькі журналісти, лише кілька днів тому в Балтійське море увійшов російський есмінець "Адмірал Левченко".

А напередодні там помітили ще один військовий корабель РФ - фрегат "Адмірал Касатонов". Його ввели в експлуатацію у 2020 році, і він належить до класу "Адмірал Горшков".

"За даними російських джерел, цей фрегат здатний запускати крилаті ракети "Калібр" і "Циркон". Зовсім недавно його було задіяно для забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш", - уточнює Bild.

Видання звертає увагу на те, що розгортання суден почалося після публічних погроз глави Кремля Володимира Путіна на адресу країн Заходу.

Важливо розуміти, що диктатор пригрозив союзникам України дзеркальними діями у відповідь на санкції проти російського "тіньового флоту".

"Нещодавно (в Євросоюзі - ред.) додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально", - погрожував Путін, звертаючись до країн Заходу.

Останні рішення глави Кремля прокоментував експерт з морської безпеки Моріц Брейк.

На його переконання, стратегічно диктатор намагається створити невизначеність і підняти ціну дій Заходу проти "тіньового флоту" РФ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Путін дав своїм посіпакам цинічне завдання щодо ЄС і НАТО на 2026 рік.

Також стало відомо, чому Москва вкотре відмовляється від мирних перемовин із Україною.

Окрім того, дізнайтеся, як у США відреагували на візит Путіна на Курильські острови.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Балтійське море тіньовий флот Російська Федерація
Новини
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна