Путін поставив військовим цинічну мету щодо ЄС і НАТО на 2026 рік, - NYT

Росія розгортає масштабну операцію для дестабілізації Європи, а головною метою Кремля на 2026 рік є розвал НАТО та ЄС зсередини. Для випробування цієї стратегії Москва обрала Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними джерел у західних розвідках, російський диктатор Володимир Путін оголосив свої плани під час закритого брифінгу для російського військового командування. Це сталося невдовзі після того, як він публічно звинувачував Захід у "розпалюванні істерії" щодо загроз з боку РФ.

У нинішній ієрархії пріоритетів Кремля визначено два головні завдання: завоювання України і встановлення контролю над Молдовою.

У Москві розраховують захопити південь України, щоб створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я та отримати плацдарм для тиску на Альянс.

Табори ГРУ, вибухівка та підкуп виборців

Журналісти вивчили багато документів і поспілкувалися з представниками спецслужб США та Європи. З'ясувалося, що російська військова розвідка (ГРУ) організувала вишколи для молодих молдован у Сербії, Боснії та під Москвою.

Там їх навчали:

проривати поліцейські кордони та влаштовувати масові заворушення;

виготовляти саморобну вибухівку та підпалювати будівлі;

використовувати дрони з пристосуваннями для скидання вибухівки.

Окремим напрямком стала масштабна система купівлі голосів, якою керував молдовський бізнесмен Ілан Шор під контролем російського посадовця Сергія Кирієнка.

До мережі залучили понад 150 тисяч людей, а лише перед референдумом 2024 року активістам виплатили майже 20 млн доларів. Крім того, до агітації за 1000 доларів залучали православних священників.

Атака на вибори та довгострокові загрози

Пік російської операції припав на парламентські вибори у Молдові 28 вересня 2025 року. Російські хакери зламали системи ЦВК, а підготовлені бойовики планували силові акції.

Завдяки сотням обшуків та затриманням з боку правоохоронців масових заворушень вдалося уникнути, а прозахідна партія Маї Санду здобула понад 50% голосів.

Втім, у розвідці наголошують, що Кремль не зупинився і розраховує на тривалу кампанію дестабілізації. Публічно Москва заперечує втручання у внутрішні справи Молдови та спроби підірвати Захід.