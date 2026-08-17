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Путин в спешке перебрасывает военные корабли в Балтийское море

12:16 17.08.2026 Пн
2 мин
Диктатор решил подкрепить свои угрозы Западу конкретными решениями
aimg Юлия Капитонова
Путин в спешке перебрасывает военные корабли в Балтийское море Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Ситуация на Балтике продолжает обостряться - туда прибыл современный ракетный фрегат "Адмирал Касатонов" из состава Северного флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщают немецкие журналисты, всего несколько дней назад в Балтийское море вошел российский эсминец "Адмирал Левченко".

А накануне там был замечен еще один военный корабль РФ - фрегат "Адмирал Касатонов". Его ввели в эксплуатацию в 2020 году, и он относится к классу "Адмирал Горшков".

"По данным российских источников, этот фрегат способен запускать крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон". Совсем недавно он был задействован для обеспечения безопасности и сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и проливе Ла-Манш", - уточняет Bild.

Издание обращает внимание на то, что развертывание судов началось после публичных угроз главы Кремля Владимира Путина в адрес стран Запада.

Важно понимать, что диктатор пригрозил союзникам Украины зеркальными действиями в ответ на санкции против российского "теневого флота".

"Недавно (в Евросоюзе - ред.) додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - угрожал Путин, обращаясь к странам Запада.

Последние решения главы Кремля прокомментировал эксперт по морской безопасности Мориц Брейк.

По его убеждению, стратегически диктатор пытается создать неопределенность и поднять цену действий Запада против "теневого флота" РФ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Путин дал своим приспешникам циничное задание относительно ЕС и НАТО на 2026 год.

Также стало известно, почему Москва в очередной раз отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Кроме того, узнайте, как в США отреагировали на визит Путина на Курильские острова.

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