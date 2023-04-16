Путін похвалився "хорошими військовими відносинами" з Китаєм на тлі його заперечень допомоги РФ
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся із членом Держради КНР, міністром оборони країни Лі Шанфу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
На зустрічі Путін заявив, що для Росії досить продуктивно пройшов нещодавній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Це позитивно вплинуло на відносини РФ і Китаю і вони почали інтенсивний розвиток за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відомств.
"Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин, в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств", - сказав Путін.
Він розповів, що наразі Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств. Країни також проводять спільні навчання. Путін вважає, що військове співробітництво РФ і Китаю - є одним із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатор Володимиром Путіним. Цього разу зустріч також пройшла у Кремлі.
Зазначимо, що військово-політичний експерт Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна пояснив мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви. Він вважає, що лідер Китаю хоче зробити Росію васальною країною.
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