Путін похвалився "хорошими військовими відносинами" з Китаєм на тлі його заперечень допомоги РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

На зустрічі Путін заявив, що для Росії досить продуктивно пройшов нещодавній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Це позитивно вплинуло на відносини РФ і Китаю і вони почали інтенсивний розвиток за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відомств.

"Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин, в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств", - сказав Путін.

Він розповів, що наразі Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств. Країни також проводять спільні навчання. Путін вважає, що військове співробітництво РФ і Китаю - є одним із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн.