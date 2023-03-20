Навіщо Сі Цзіньпін приїхав на зустріч з Путіним: пояснення експерта

Росія сьогодні має потребу в Китаї, як в країні, яка б допомагала їй у фінансовій, економічній та політичній сферах. Наприклад, щоб на рівні Радбезу ООН Китай займав проросійську позицію. Водночас найголовніша потреба Москви сьогодні полягає в зброї, техніці й боєприпасах.

"Але чи готовий Китай це надавати Росії? Ось у чому головне питання. Я більш ніж впевнений, що ні. Вони не готові й вони не будуть надавати озброєння, техніку та боєприпаси. Китай бачить в цій ситуації, яка зараз складається, вікно можливостей, щоб максимально зробити з Росії васальну країну", - пояснює експерт.

За словами Коваленка, Китай планує зробити Росію максимально економічно та політично залежною.

"Щоб вона цілком та повністю залежала від Китаю, а він цим користувався. Але при цьому Китай все буде робити так, щоб не втратити зв'язок з США та Європою. Він балансуватиме між усіма ними, виключно щоб мати користь від цих стосунків", - додав Коваленко.

Як пояснив експерт, Китай не планує робити нічого такого, щоб у нього з'явилися проблеми, як, наприклад, у вигляді санкцій, у зв'язку з чим відмовить Кремлю у поставках озброєння на снарядів.

"На що він (Пекін, - ред.) може піти? Контрабандою передавати мікросхеми, чіпи й таке інше, навіть якісь типи дронів, але саме цивільні та комерційні, а не військові дрони. Тому він буде з одного боку з Росією, а з іншого боку не руйнуватиме стосунки з Європою та США", - зауважив Коваленко.