ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин похвастался "хорошими военными отношениями" с Китаем на фоне его возражений помощи РФ

Новина українською →
Россия, Воскресенье 16 апреля 2023 20:57
Путин похвастался "хорошими военными отношениями" с Китаем на фоне его возражений помощи РФ Фото: диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На встрече Путин заявил, что для России достаточно продуктивно прошел недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина. Это положительно повлияло на отношения РФ и Китая, и они начали интенсивное развитие по всем направлениям, в частности по линии военных ведомств.

"Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной сфере и по линии военных ведомств", - сказал Путин.

Он рассказал, что Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств. Страны также проводят совместные учения. Путин считает, что военное сотрудничество РФ и Китая является одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В этот раз встреча также прошла в Кремле.

Отметим, что военно-политический эксперт Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина объяснил цель визита Си Цзиньпина в Москву. Он считает, что лидер Китая хочет сделать Россию вассальной страной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Китай Война России против Украины
NEWS
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине