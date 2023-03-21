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Другий день поспіль. Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Кремлі

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Москва, Вівторок 21 березня 2023 14:30
Другий день поспіль. Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Кремлі Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні, 21 березня, знову зустрівся з російським диктатор Володимиром Путіним. Цього разу зустріч також пройшла у Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відомо, що спочатку Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому складі. Пізніше відбудеться зустріч у розширеному форматі, під час якої підпишуть документи.

Нагадаємо, вчора китайський лідер Сі Цзіньпін розпочав свій візит до Москви та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Китайський лідер та кремлівський глава обговорили так званий "мирний план" Китаю щодо України.

Зазначимо, що військово-політичний експерт Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна пояснив мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви. Він вважає, що лідер Китаю хоче зробити Росію васальною країною.

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