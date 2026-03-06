Путін поговорив із президентом Ірану на тлі чуток про допомогу у війні зі США

Пезешкіан подякував Путіну за "солідарність Росії з іранським народом" і поінформував про перебіг конфлікту.

Голова Кремля зі свого боку цинічно заявив про "необхідність припинити бойові дії на Близькому Сході і повернутися на шлях дипломатичного врегулювання".

Також російський диктатор висловив "співчуття" у зв'язку з ліквідацією верховного лідера Ірану Алі Хаменеї і "численними жертвами серед мирного населення" через "ізраїльсько-американської агресії проти Ірану".

Путін і Пезешкіан домовилися продовжувати контакти по різних каналах.