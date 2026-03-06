Путин поговорил с президентом Ирана на фоне слухов о помощи в войне с США

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Они обсудили американо-израильскую операцию против иранского режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Пезешкиан поблагодарил Путина за "солидарность России с иранским народом" и проинформировал о ходе конфликта.
Глава Кремля в свою очередь цинично заявил о "необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться на путь дипломатического урегулирования".
Также российский диктатор выразил "соболезнования" в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи и "многочисленными жертвами среди мирного населения" из-за "израильско-американской агрессии против Ирана".
Путин и Пезешкиан договорились продолжать контакты по различным каналам.
Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намекнул, что военное сотрудничество между его страной и Россией продолжается и в условиях войны с США и Израилем.
По данным The Washington Post, Москва может тайно передавать Тегерану информацию о расположении военных объектов США.
Как пишет издание, доказательством этому является точность иранских ударов по американским объектам.