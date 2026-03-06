Путин поговорил с президентом Ирана на фоне слухов о помощи в войне с США

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Они обсудили американо-израильскую операцию против иранского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Пезешкиан поблагодарил Путина за "солидарность России с иранским народом" и проинформировал о ходе конфликта.

Глава Кремля в свою очередь цинично заявил о "необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться на путь дипломатического урегулирования".

Также российский диктатор выразил "соболезнования" в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи и "многочисленными жертвами среди мирного населения" из-за "израильско-американской агрессии против Ирана".

Путин и Пезешкиан договорились продолжать контакты по различным каналам.