Главная » Новости » Политика

Путин поговорил с президентом Ирана на фоне слухов о помощи в войне с США

22:09 06.03.2026 Пт
1 мин
Глава Кремля отличился новой порцией циничных заявлений
aimg Иван Носальский
Путин поговорил с президентом Ирана на фоне слухов о помощи в войне с США Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Они обсудили американо-израильскую операцию против иранского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: Чем выгодна Путину война на Ближнем Востоке: есть три причины

Пезешкиан поблагодарил Путина за "солидарность России с иранским народом" и проинформировал о ходе конфликта.

Глава Кремля в свою очередь цинично заявил о "необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться на путь дипломатического урегулирования".

Также российский диктатор выразил "соболезнования" в связи с ликвидацией верховного лидера Ирана Али Хаменеи и "многочисленными жертвами среди мирного населения" из-за "израильско-американской агрессии против Ирана".

Путин и Пезешкиан договорились продолжать контакты по различным каналам.

Слухи о военной помощи России для Ирана

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намекнул, что военное сотрудничество между его страной и Россией продолжается и в условиях войны с США и Израилем.

По данным The Washington Post, Москва может тайно передавать Тегерану информацию о расположении военных объектов США.

Как пишет издание, доказательством этому является точность иранских ударов по американским объектам.

