Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф

Під час інтерв'ю ведучий CNN відзначив той факт, що президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із Путіним продуктивною, заявивши, що з багатьох питань було досягнуто згоди.

У зв'язку з цим журналіст запитав Віткоффа, які є два конкретні пункти, за якими було досягнуто домовленості.

Першим фактором спецпредставник Трампа назвав гарантії безпеки для України, а саме - "захист згідно з 5 статтею від США" (йдеться про принцип 5 статті НАТО).

"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав переломними - гейм-чейнджерами". Ми не думали, що ми хоч якось близькі до того, щоб домовиться про захист за статтею 5 з боку Сполучених Штатів", - сказав Віткофф.

Він додав, що також є домовленість про те, що РФ законодавчо закріпить зобов'язання не нападати на інші території, коли мирна угода буде досягнута. Причому йдеться про Європу.

"Законодавче закріплення в Російській Федерації зобов'язання не нападати на інші європейські країни і не порушувати їхній суверенітет. Отже, ми погодилися, їх було багато (домовленостей - ред.) і їх було набагато більше", - резюмував спецпредставник Трампа.