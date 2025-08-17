Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф

Глава Кремля Владимир Путин согласился на гарантии безопасности от США для Украины. Кроме того, будет обязательство на нападения на Европу.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
В ходе интервью ведущий CNN отметил тот факт, что президент США Дональд Трамп назвал свою встречу с Путиным продуктивной, заявив, что по многим вопросам было достигнуто согласие.
В связи с этим журналист спросил Уиткоффа, какие есть два конкретных пункта, по которым было достигнуто договоренности.
Первым фактором спецпредставитель Трампа назвал гарантии безопасности для Украины, а именно - "защита согласно с 5 статьей от США" (речь о принципе 5 статьи НАТО).
"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными - гейм-чейнджерами". Мы не думали, что мы хоть как-то близки к тому, чтобы договорится о защите по статье 5 со стороны Соединенных Штатов", - сказал Уиткофф.
Он добавил, что также есть договоренность о том, что РФ законодательно закрепит обязательство не нападать на другие территории, когда мирная сделка будет достигнута. Причем речь идет о Европе.
"Законодательное закрепление в Российской Федерации обязательство не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы согласились, их было много (договоренностей - ред.) и их было гораздо больше", - резюмировал спецпредставитель Трампа.
Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп согласился предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии 5 статьи НАТО. Однако эти гарантии будет вне военного блока.
"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - уточнили для WSJ европейские чиновники.
Также отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как статье 5 НАТО.
Кроме того, известно, что завтра Зеленский отправится в США и будет обсуждать детали завершения войны.