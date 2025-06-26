Путін побачив несподіваний "плюс" у заморожені активів РФ на Заході

Російський диктатор Володимир Путін знайшов несподіваний "плюс" у заморожені російських активів на Заході. Він навіть назвав це потенційною користю для світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Путін заявив, що замороження російських активів на Заході пришвидшить регіоналізацію платіжних систем, і зауважив, що це потенційно корисно навіть для світової економіки. "Постійно говорять про те, що збираються наші гроші вкрасти. Але як тільки це станеться, рух у бік регіоналізації платіжних систем прискориться і набуде без будь-яких сумнівів незворотного характеру. А це, в цілому, корисно для світової економіки. Можливо, за це варто і заплатити", - сказав диктатор. Після цього Путін також поскаржився, що "крадіжка - це таємне розкрадання чужого майна, тут буде відкрите розкрадання, тобто грабіж".