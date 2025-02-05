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Euroclear назвав суму заморожених активів РФ і обсяг чергового траншу Україні

Брюссель, Середа 05 лютого 2025 12:57
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Euroclear назвав суму заморожених активів РФ і обсяг чергового траншу Україні Фото: Україна отримає 2 млрд євро від російських активів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро. З доходів від них Україна отримає в березні 2025 року черговий транш на 2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Euroclear.

"Euroclear здійснила перший платіж за перше півріччя 2024 року в розмірі близько 1,55 млрд євро в Європейський фонд для України в липні 2024 року. Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має становити близько 2 млрд євро", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в депозитарії, вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року призвело до застосування міжнародних санкцій по всьому ринку. Euroclear розглядає застосування міжнародних санкцій як ключове зобов'язання.

"Унаслідок санкцій заблоковані купонні платежі та погашення, що належать підсанкційним організаціям, продовжують накопичуватися на балансі Euroclear Bank. На кінець грудня 2024 року баланс Euroclear Bank становив 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро належать до підсанкційних російських активів,

У 2024 році відсотки, що виникають за залишками грошових коштів за активами, що перебувають під санкціями проти Росії, склали приблизно 6,9 млрд євро.

З урахуванням бельгійського корпоративного податку ці доходи принесли 1,7 млрд податкових надходжень для бельгійської держави.

Крім того, Euroclear утримала з цієї суми 10% для дотримання вимог до капіталу та управління ризиками

"Поступове зниження ставок призвело до поступового зниження відсоткових доходів, пов'язаних з активами Центрального банку Росії, у 2024 році, водночас перспективи майбутніх відсоткових доходів, імовірно, продовжать знижуватися, хоча і залежатимуть від майбутніх рішень з питань політики", - йдеться в повідомленні.

Euroclear - це одна з найбільших міжнародних розрахункових і депозитарних систем, що забезпечує кліринг і розрахунок цінних паперів. Вона спеціалізується на розрахунках за операціями з фінансовими інструментами, їхньому зберіганні та управлінні корпоративними діями.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" поки що використовують тільки доходи від російських активів для допомоги Україні. При цьому в ЄС пропонують перейти до конфіскації цих грошей і передачі Києву.

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