Турецькі державні банки перестали обслуговувати російські карти "Мир"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

У зв'язку з цим, побоюючись санкцій, сьогодні великі приватні банки İsbank та DenizBank оголосили про припинення обслуговування карток платіжної системи "Мир". Незабаром після цього про відмову обслуговувати російські карти повідомили і три найбільші державні банки Туреччини.

Раніше управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США випустило попередження про санкції для фінансових організацій, які використовують платіжну систему "Мир".

Нагадаємо, вчора один із найбільших банків Таджикистану Dushanbe City Bank зупинив обслуговування російських карток платіжної системи "Мир".

Також раніше повідомлялося, що у рамках підготовки наступного пакету санкцій ЄС проти РФ розглядається відключення російського "Газпромбанку" від SWIFT.

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