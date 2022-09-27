Турецькі державні банки перестали обслуговувати російські карти "Мир"
Турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .
Раніше управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США випустило попередження про санкції для фінансових організацій, які використовують платіжну систему "Мир".
У зв'язку з цим, побоюючись санкцій, сьогодні великі приватні банки İsbank та DenizBank оголосили про припинення обслуговування карток платіжної системи "Мир". Незабаром після цього про відмову обслуговувати російські карти повідомили і три найбільші державні банки Туреччини.
Нагадаємо, вчора один із найбільших банків Таджикистану Dushanbe City Bank зупинив обслуговування російських карток платіжної системи "Мир".
Також раніше повідомлялося, що у рамках підготовки наступного пакету санкцій ЄС проти РФ розглядається відключення російського "Газпромбанку" від SWIFT.
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