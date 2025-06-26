Путин увидел неожиданный "плюс" в заморозке активов РФ на Западе

Российский диктатор Владимир Путин нашел неожиданный "плюс" в заморозке российских активов на Западе. Он даже назвал это потенциальной пользой для мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Путин заявил, что замораживание российских активов на Западе ускорит регионализацию платежных систем, и отметил, что это потенциально полезно даже для мировой экономики. "Постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Но как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет без каких-либо сомнений необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Возможно, за это стоит и заплатить", - сказал диктатор. После этого Путин также посетовал, что "кража - это тайное хищение чужого имущества, здесь будет открытое хищение, то есть грабеж".