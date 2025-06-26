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Путин увидел неожиданный "плюс" в заморозке активов РФ на Западе

Украина, Четверг 26 июня 2025 21:23
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Путин увидел неожиданный "плюс" в заморозке активов РФ на Западе Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин нашел неожиданный "плюс" в заморозке российских активов на Западе. Он даже назвал это потенциальной пользой для мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Путин заявил, что замораживание российских активов на Западе ускорит регионализацию платежных систем, и отметил, что это потенциально полезно даже для мировой экономики.

"Постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Но как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет без каких-либо сомнений необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Возможно, за это стоит и заплатить", - сказал диктатор.

После этого Путин также посетовал, что "кража - это тайное хищение чужого имущества, здесь будет открытое хищение, то есть грабеж".

Регионализация платежных систем

Заметим, что регионализация платежных систем - это процесс, при котором страны или союзы государств создают собственные платежные инфраструктуры, чтобы уменьшить зависимость от глобальных финансовых систем, таких как SWIFT, Visa, Mastercard или доллара США.

Российский диктатор Путин, заявляя о "пользе" от замораживания активов, пытается подменить реальность и выставить потерю сотен миллиардов как стратегическую выгоду.

Он стремится подорвать доверие к западным финансовым системам, показать их "опасными" для других стран и продвинуть идею многополярного мира без финансового доминирования.

Таким образом Кремль пытается создать иллюзию, будто санкции Запада играют России на руку, подталкивая мир к "новому порядку", где ее банковская система и рубль не изолированы, а независимы.

Заметим, что к примеру в России уже существует национальная платежная система "Мир", предоставляющая услуги проведения платежных операций и выпускающая банковские карты.

Однако с начала полномасштабного вторжения ряд стран прекратили обслуживание карточек российской платежной системы "Мир".

Замороженные активы РФ

Напомним, сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear составляет 183 млрд евро.

Ранее в этом месяце сообщалось, что средства от российских активов в размере 18 млрд евро должны быть исчерпаны до конца года.

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