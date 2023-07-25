Путін після невдачі з візитом в ПАР зібрався їхати в Китай

За даними ЗМІ, у своїй поїздці Путін планує відвідати Китай у жовтні. Причина його візиту - Росія прагне зміцнити зв'язки з одним зі своїх найближчих союзників.

"Відомо, що ми отримали запрошення і маємо намір поїхати до Китаю, коли в жовтні відбудеться форум "Пояс і шлях", - розповів помічник Путіна рій Ушаков.

Нагадаємо, що у березні 2023 року державний візит до Москви здійснив президент Китаю Сі Цзіньпін. Тоді заявив, що відносини між двома країнами вступають у нову еру. При цьому Китай і Росія є стратегічними союзниками, а Пекін відмовився засудити наступ Росії на Україну.

Ордер на арешт Путіна

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Саміт БРІКС

Наприкінці серпня у Південній Африці відбудеться саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка). Однак візит Путіна досі залишався під запитанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт.

Згідно із законодавством Південно-Африканська Республіка має заарештувати Путіна у разі приїзду. ПАР намагалася забезпечити імунітет диктатору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.