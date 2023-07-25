Путин после неудачи с визитом в ЮАР собрался ехать в Китай

По данным СМИ, в своей поездке Путин планирует посетить Китай в октябре. Причина его визита – Россия стремится укрепить связи с одним из своих ближайших союзников.

"Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай, когда в октябре состоится форум "Пояс и путь", – рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что в марте 2023 года государственный визит в Москву совершил президент Китая Си Цзиньпин. Тогда он заявил, что отношения между двумя странами вступают в новую эру. При этом Китай и Россия являются стратегическими союзниками, а Пекин отказался осудить наступление России на Украину.

Ордер на арест Путина

В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Саммит БРИКС

В конце августа в Южной Африке состоится саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор оставался под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест.

Согласно законодательству, Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пыталась обеспечить иммунитет диктатору.

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