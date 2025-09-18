Путін підвів мене у врегулюванні війни в Україні, - Трамп

Трамп може вдарити по РФ жорсткими санкціями

Нагадаємо, після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці масовані удари Росії по мирних містах України лише посилилися.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звертав увагу, що такі атаки свідчать про те, що Росія не готова до миру.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово повторював, що готовий до зустрічі з Путіним, оскільки тільки такий формат переговорів може наблизити мир.

Зі свого боку очільник Кремля також заявляв про нібито готовність зустрітися, але жодної конкретики з боку Москви поки що немає.

Водночас Трамп погрожує Росії санкціями та тарифами вже кілька останніх місяців.

Американський лідер навіть встановлював для російського диктатора дедлайн, до якого Росія повинна була укласти з Україною перемир'я. Але після закінчення терміну дедлайну Трамп так і не запроваджував жорсткі санкції й тарифи.

Неназваний дипломат ЄС розповів у коментарі Politico, що Трамп усе ж таки зважився дотиснути Росію за допомогою санкцій.

Нещодавно сам американський президент заявив, що США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. Метою стануть російська нафта і банки.