Путин подвел меня в урегулировании войны в Украине, - Трамп

Трамп может ударить по РФ жесткими санкциями

Напомним, после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске массированные удары России по мирным городам Украины только усилились.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обращал внимание, что такие атаки свидетельствуют о том, что Россия не готова к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял, что готов к встрече с Путиным, поскольку только такой формат переговоров может приблизить мир.

В свою очередь глава Кремля также заявлял о якобы готовности встретиться, но никакой конкретики со стороны Москвы пока нет.

В то же время Трамп угрожает России санкциями и тарифами уже несколько последних месяцев.

Американский лидер даже устанавливал для российского диктатора дедлайн, до которого Россия должна была заключить с Украиной перемирие. Но после окончания срока дедлайна Трамп так и не вводил жесткие санкции и тарифы.

Неназванный дипломат ЕС рассказал в комментарии Politico, что Трамп все же решился дожать Россию с помощью санкций.

Недавно сам американский президент заявил, что США могут нанести по России сильный удар с помощью санкций. Целью станут российская нефть и банки.