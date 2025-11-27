UA

Путін заявив про "постійний зв'язок" зі спецслужбами України: що обговорюють

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що в Абу-Дабі проходила зустріч не тільки з американцями, але й з представниками українських спецслужб. Обговорювалися питання обміну військовополоненими.

Як передає РБК-Україна, про це диктатор заявив під час брифінгу, який потім опублікували російські пропагандисти.

 

Путіна попросили прокоментувати питання, хто залучений до переговорів з російської сторони. Диктатор заявив, що мирні переговори веде міністерство закордонних справ, в тому числі відомий російський "геній" дипломатії Володимир Мединський.

За "поточний стан справ" відповідає фігурант скандалу з "плівками Віткоффа" (спецпосланця президента США Стіва Віткоффа) - помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Диктатор додав, що нібито є "великий, дуже великий набір питань, які треба обговорити, зафіксувати і грамотно прописати, розставити крапки".

При цьому інформацію про переговори в Абу-Дабі Путін назвав "інформаційним шумом". І відразу запевнив, що нібито "нічого секретного не сталося", визнавши, що переговори вели представники українських та російських спецслужб.

"Наші спецслужби, російські та українські, завжди перебували в контакті один з одним, навіть у найважчі часи. І зараз вони перебувають. Чим вони займаються? Вирішенням низки гуманітарних питань, насамперед це пов'язано з обміном військовополонених. І майданчик Абу-Дабі для цього активно використовується", - заявив він.

Трохи раніше у Кремлі також заявили, що Росія нібито ні з ким не обговорювала деталі мирного плану США щодо завершення війни в Україні, але підтвердили нещодавню зустріч в Абу-Дабі. Вже згаданий помічник Путіна, Юрій Ушаков, заявив, що відбулася зустріч нового представника США з делегацією України та представником Росії.

При цьому джерела на тлі візиту нового представника США, генерала Деніела Дрісколла, до Абу-Дабі, повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зустрінеться з керівником ГУ ГШ ЗС РФ (колишнє ГРУ) адміралом Костюковим. Проте тема їхньої зустрічі була невідома.

