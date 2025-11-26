ua en ru
У Путіна заявили, що мирний план "не обговорювали", але зустріч із США в Абу-Дабі була

Середа 26 листопада 2025 11:39
UA EN RU
У Путіна заявили, що мирний план "не обговорювали", але зустріч із США в Абу-Дабі була Фото: Юрій Ушаков (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Кремлі заявили, що РФ нібито ні з ким не обговорювала деталі мирного плану США щодо завершення війни в Україні, але підтвердили нещодавню зустріч в Абу-Дабі.

Про це заявив помічник російського диктатора із зовнішньої політики Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія поки не отримувала офіційно мирний план США щодо України, але неофіційний папір є", - зазначив Ушаков.

За його словами, Росія нібито позитивно дивиться на деякі моменти мирного плану США, але багато чого вимагає дискусії.

Він також зазначив, що Кремль неофіційно отримував кілька варіантів мирного плану США, але через їх кількість в них "навіть можна заплутатися".

"Росія поки не вела жодних обговорень американського плану щодо України, Москві лише передали останні версії плану США Дональда Трампа неофіційними каналами", - додав Ушаков.

Він також додав, що представники російських та українських спецслужб дійсно періодично зустрічаються в ОАЕ – там вирішуються педантичні питання, включаючи обмін полоненими.

Також він підтвердив, що в Абу-Дабі відбулися переговори нового представника США з делегацією України та представником Росії. Однак Ушаков наголосив, що мирний план нібито не обговорювався.

Що передувало

Нагадаємо, 23 листопада в Женеві Україна та США погодили оновлену рамкову версію американської пропозиції, підкресливши конструктивність і взаємоповагу під час діалогу та спільне прагнення до справедливого і тривалого миру.

Переговори за участю української та європейських делегацій показали значний прогрес у просуванні до мирного врегулювання конфлікту.

Після першого дня зустрічей стало зрозуміло, що початковий термін підписання угоди, який визначив президент США Дональд Трамп на 27 листопада, може бути перенесений.

За підсумками переговорів сторони узгодили більшість положень американського плану та внесли зміни у спірні моменти.

Згодом Сполучені Штати та Україна погодили попередню версію мирного плану, після чого міністр армії США Ден Дрісколл провів переговори з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

