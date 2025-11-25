Переговори США та Росії в Абу-Дабі щодо мирного плану: Axios дізнався подробиці
Сполучені Штати та Україна погодили попередню версію мирного плану, після чого міністр армії США Ден Дрісколл розпочав переговори з російськими чиновниками в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
23 листопада в Женеві США та Україна узгодили "оновлену та вдосконалену мирну угоду", і тепер адміністрація президента Дональда Трампа намагається залучити до неї Росію.
Дрісколл прибув до Абу-Дабі в понеділок, 24 листопада, і протягом вівторка проводив переговори з російською делегацією.
За словами його прессекретаря підполковника Джеффа Толберта, переговори проходять успішно, і Дрісколл тісно координує свої дії з Білим домом та міжвідомчою групою США.
За даними джерела, керівники військової розвідки України та Росії планували зустрітися з іншого питання, але поїздка Дрісколла стала несподіванкою і змінила попередній план.
Українські чиновники повідомили Axios, що США погодилися посилити проєкт гарантій безпеки, який був запропонований разом із початковим 28-пунктним мирним планом.
Мирний план Трампа
Вашингтон підготував проєкт мирної угоди для України, який наразі слугує базою для переговорів, попри зауваження окремих сенаторів.
23 листопада в Женеві Україна та США погодили оновлену рамкову версію американської пропозиції, підкресливши конструктивність і взаємоповагу під час діалогу та спільне прагнення до справедливого і тривалого миру.
Переговори за участю української та європейських делегацій показали значний прогрес у просуванні до мирного врегулювання конфлікту.
Після першого дня зустрічей стало зрозуміло, що початковий термін підписання угоди, який визначив президент США Дональд Трамп на 27 листопада, може бути перенесений.
За підсумками переговорів сторони узгодили більшість положень американського плану та внесли зміни у спірні моменти.
У Вашингтоні водночас наголосили, що постачання зброї Україні обмежене і не може тривати нескінченно, але залишаються націленими на пошук шляхів завершення війни.