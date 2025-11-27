Путин заявил о "постоянной связи" со спецслужбами Украины: что обсуждают

Путина попросили прокомментировать вопрос, кто вовлечен в переговоры с российской стороны. Диктатор заявил, что мирные переговоры ведет министерство иностранных дел, в том числе известный российский "гений" дипломатии Владимир Мединский.

За "текущее положение дел" отвечает фигурант скандала с "пленками Уиткоффа" (спецпосланника президента США Стива Уиткоффа) - помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Диктатор добавил, что якобы есть "большой, очень большой набор вопросов, которые надо обсудить, зафиксировать и грамотно прописать, расставить точки".

При этом информацию о переговорах в Абу-Даби Путин назвал "информационным шумом". И сразу заверил, что якобы "ничего секретного не произошло", признав, что переговоры вели представители украинских и российских спецслужб.

"Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленных. И площадка Абу-Даби для этого активно используется", - заявил он.