ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін заявив про "постійний зв'язок" зі спецслужбами України: що обговорюють

Росія, Четвер 27 листопада 2025 18:31
UA EN RU
Путін заявив про "постійний зв'язок" зі спецслужбами України: що обговорюють Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що в Абу-Дабі проходила зустріч не тільки з американцями, але й з представниками українських спецслужб. Обговорювалися питання обміну військовополоненими.

Як передає РБК-Україна, про це диктатор заявив під час брифінгу, який потім опублікували російські пропагандисти.

Путіна попросили прокоментувати питання, хто залучений до переговорів з російської сторони. Диктатор заявив, що мирні переговори веде міністерство закордонних справ, в тому числі відомий російський "геній" дипломатії Володимир Мединський.

За "поточний стан справ" відповідає фігурант скандалу з "плівками Віткоффа" (спецпосланця президента США Стіва Віткоффа) - помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Диктатор додав, що нібито є "великий, дуже великий набір питань, які треба обговорити, зафіксувати і грамотно прописати, розставити крапки".

При цьому інформацію про переговори в Абу-Дабі Путін назвав "інформаційним шумом". І відразу запевнив, що нібито "нічого секретного не сталося", визнавши, що переговори вели представники українських та російських спецслужб.

"Наші спецслужби, російські та українські, завжди перебували в контакті один з одним, навіть у найважчі часи. І зараз вони перебувають. Чим вони займаються? Вирішенням низки гуманітарних питань, насамперед це пов'язано з обміном військовополонених. І майданчик Абу-Дабі для цього активно використовується", - заявив він.

Трохи раніше у Кремлі також заявили, що Росія нібито ні з ким не обговорювала деталі мирного плану США щодо завершення війни в Україні, але підтвердили нещодавню зустріч в Абу-Дабі. Вже згаданий помічник Путіна, Юрій Ушаков, заявив, що відбулася зустріч нового представника США з делегацією України та представником Росії.

При цьому джерела на тлі візиту нового представника США, генерала Деніела Дрісколла, до Абу-Дабі, повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зустрінеться з керівником ГУ ГШ ЗС РФ (колишнє ГРУ) адміралом Костюковим. Проте тема їхньої зустрічі була невідома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Мирні переговори ГРУ мирний план США
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає