Главная » Новости » Война в Украине

Путин заявил о "постоянной связи" со спецслужбами Украины: что обсуждают

Россия, Четверг 27 ноября 2025 18:31
Путин заявил о "постоянной связи" со спецслужбами Украины: что обсуждают Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что в Абу-Даби проходила встреча не только с американцами, но и с представителями украинских спецслужб. Обсуждались вопросы обмена военнопленными.

Как передает РБК-Украина, об этом диктатор заявил во время брифинга, который затем опубликовали российские пропагандисты.

Путина попросили прокомментировать вопрос, кто вовлечен в переговоры с российской стороны. Диктатор заявил, что мирные переговоры ведет министерство иностранных дел, в том числе известный российский "гений" дипломатии Владимир Мединский.

За "текущее положение дел" отвечает фигурант скандала с "пленками Уиткоффа" (спецпосланника президента США Стива Уиткоффа) - помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Диктатор добавил, что якобы есть "большой, очень большой набор вопросов, которые надо обсудить, зафиксировать и грамотно прописать, расставить точки".

При этом информацию о переговорах в Абу-Даби Путин назвал "информационным шумом". И сразу заверил, что якобы "ничего секретного не произошло", признав, что переговоры вели представители украинских и российских спецслужб.

"Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленных. И площадка Абу-Даби для этого активно используется", - заявил он.

Чуть ранее в Кремле также заявили, что Россия якобы ни с кем не обсуждала детали мирного плана США по завершению войны в Украине, но подтвердили недавнюю встречу в Абу-Даби. Уже упомянутый помощник Путина, Юрий Ушаков, заявил, что состоялась встреча нового представителя США с делегацией Украины и представителем России.

При этом источники на фоне визита нового представителя США, генерала Дэниела Дрисколла, в Абу-Даби, сообщали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов встретится с руководителем ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ) адмиралом Костюковым. Однако тема их встречи была неизвестна.

