Путін підписав трирічний бюджет із хронічним дефіцитом через війну

Основні параметри бюджету

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що визначає фінансові показники федерального бюджету РФ на 2026 рік і плановий період 2027-2028 років.

Документ фіксує дефіцит на весь трирічний цикл: 2026 року заплановано доходи 40,3 трлн рублів за витрат 44 трлн рублів, 2027 року - 42,9 трлн рублів проти 46,1 трлн рублів, 2028 року - 45,9 трлн рублів за витрат 49,4 трлн руб.

Ці цифри підтверджують продовження тенденції перевищення витрат над надходженнями.

Військові та силові витрати

Ключовим елементом бюджету залишається фінансування оборони та силових структур. На 2026 рік передбачено 12,93 трлн рублів на військові потреби, а з урахуванням витрат на безпеку і правоохоронну діяльність сукупна сума сягає 16,84 трлн руб. Це значно більше за соціальні витрати.

Соціальний блок

На соціальні програми спрямовують 10,8 трлн рублів, що майже в півтора раза менше, ніж загальний обсяг витрат на армію, безпеку та правопорядок.

Така структура бюджету демонструє стійкий пріоритет Кремля на користь посилення військового потенціалу та силових відомств.