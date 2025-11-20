Резерв на оборону 200 млрд у держбюджеті-2026: як перерозподілятимуть кошти впродовж року

У проєкті держбюджету на 2026 рік 2,8 трлн грн спрямують на забезпечення сектору безпеки та оборони. Однак його відмінністю від минулорічних є створення резервного фонду на 200 млрд грн для фінансування можливих додаткових потреб протягом року.

Як пише РБК-Україна , про це в ефірі Новини.LIVE розповіла Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, державний бюджет на 2026 рік, по суті, є таким же обороноспрямованим, як і в попередні два роки, - пріоритетом його витрат лишаються українські Сили безпеки і оборони. Водночас у проєкт бюджету закладено також підвищення зарплат вчителям на 50%.

Оборонний сектор

Якщо подивитися на структуру видатків, пояснила Шуляк, то майже 30% ВВП складатимуть витрати саме на оборонний сектор.

"Понад 1,9 трлн грн підуть на забезпечення наших військових. Якщо говорити про зарплати, то це 1,7 трлн грн. Ба більше, Бюджет на 2026 рік відрізняється від минулорічних тим, що в ньому буде сформовано резервний фонд на 200 млрд грн саме для сектору оборони, який потім може бути використаний на ті напрямки, що впродовж року потребуватимуть додаткового фінансування", - розповіла парламентарка.

Соціальні видатки

Паралельно з цим неодмінно буде відбуватись і забезпечення соціальних видатків - попри те, що більша частина бюджету наступного року буде спрямована на підтримку ЗСУ, заплановане також суттєве збільшення зарплат для вчителів. Йдеться про підвищення на 50%, акцентувала Олена Шуляк.

Вона додала, що для забезпечення можливості фінансування цих видатків необхідні додаткові надходження до доходної частини бюджету. Саме тому, в Держбюджеті-2026 закладено 60 млрд грн, які планують отримати від реформування митниці.

"Це якраз ті кошти, які ми називаємо отриманими від операцій, пов'язаних з детінізацією економіки. Сподіватимемось, що таких джерел надходжень буде більше, що надаватиме змогу працювати не лише по сектору безпеки і оборони, а й більше приділяти увагу саме соціальному сектору, який стосується підвищення зарплат нашим бюджетникам і проведення індексації пенсій, що стабільно відбувається кожного року, включаючи 2022-й", - зазначила Шуляк.

Як вдалося збільшити доходну частину держбюджету

Нардепка також нагадала, що між першим і другим читаннями проєкту держбюджету-2026 вдалося збільшити його доходну частину на 30 млрд грн.

Головним джерелом стала зміна ставок оподаткування прибутку банків - замість 25% вони сплачуватимуть 50%. Рішення є непопулярним для банківського сектору, однак дозволяє спрямувати відчутні ресурси на пріоритетні видатки.

За її словами, нові надходження розподілять адресно: майже 7 млрд грн піде на підвищення зарплат викладачам закладів вищої освіти, 1 млрд грн – на гуманітарне розмінування, ще 1 млрд грн – на укриття в дитячих садочках і школах.

"Аргументація проста: без безпечної інфраструктури батьки не поведуть дітей до садків і шкіл, а це напряму позначиться на зайнятості та економіці", - підсумувала Олена Шуляк.