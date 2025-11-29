Путин подписал трехлетний бюджет с хроническим дефицитом из-за войны

Основные параметры бюджета

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий финансовые показатели федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Документ фиксирует дефицит на весь трехлетний цикл: в 2026 году запланированы доходы 40,3 трлн рублей при расходах 44 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн рублей против 46,1 трлн рублей, в 2028 году — 45,9 трлн рублей при расходах 49,4 трлн руб.

Эти цифры подтверждают продолжение тенденции превышения трат над поступлениями.

Военные и силовые расходы

Ключевым элементом бюджета остается финансирование обороны и силовых структур. На 2026 год предусмотрено 12,93 трлн рублей на военные нужды, а с учетом затрат на безопасность и правоохранительную деятельность совокупная сумма достигает 16,84 трлн руб. Это значительно больше социальных расходов.

Социальный блок

На социальные программы направляют 10,8 трлн рублей, что почти в полтора раза меньше, чем общий объем трат на армию, безопасность и правопорядок.

Такая структура бюджета демонстрирует устойчивый приоритет Кремля в пользу усиления военного потенциала и силовых ведомств.