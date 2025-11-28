Німеччина погодила бюджет-2026 із рекордною сумою для України

Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2026 рік із рекордною сумою допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

У пʼятницю, 28 листопада, нижня палата німецького парламенту, Бундестаг, затвердила федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, у якому передбачено безпрецедентний обсяг підтримки для України.

Так, депутати затвердили для уряду канцлера Фрідріха Мерца видатки на 524,5 мільярдів євро. Це на 21,5 мільярд євро більше, ніж у бюджеті 2025 року. Таким чином законодавці "схвалили" масштабні плани уряду щодо оборони, соціальної політики й міжнародної допомоги.

Особливості бюджету-2026

Для покриття видатків у межах основного бюджету уряд планує залучити майже 98 мільярдів євро боргових коштів.

Окрім цього, будуть використані кредити зі спеціальних фондів - зокрема для модернізації Бундесверу та розвитку інфраструктури.

Понад третина всіх видатків припадає на сферу праці та соціальний захист населення.

Витрати на оборону сягнуть приблизно 108 мільярдів євро, що є найвищим показником від завершення холодної війни.

Підтримка України - на рекордному рівні

Окремим пунктом у бюджеті передбачено 11,5 мільярдів євро допомоги Україні. Ці кошти хочуть спрямувати на закупівлю артилерійських систем, дронів, бронетехніки та іншого озброєння.

За даними Міністерства оборони Німеччини, це найбільший обсяг підтримки від Берліна від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Таким чином, новий уряд Німеччини показує, що він продовжує курс на стратегічну підтримку Києва та зміцнення європейської обороноздатності.

Ухвалення бюджету стало одним із ключових рішень парламенту напередодні початку 2026 року, визначивши фінансові пріоритети країни та її роль у європейській безпеці.