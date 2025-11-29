ua en ru
Путін підписав трирічний бюджет із хронічним дефіцитом через війну

Росія, Субота 29 листопада 2025 01:10
Путін підписав трирічний бюджет із хронічним дефіцитом через війну Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Росія затвердила федеральний бюджет на 2026-2028 роки, і всі три роки документ зберігає дефіцит за різкого збільшення витрат на військовий сектор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Основні параметри бюджету

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що визначає фінансові показники федерального бюджету РФ на 2026 рік і плановий період 2027-2028 років.

Документ фіксує дефіцит на весь трирічний цикл: 2026 року заплановано доходи 40,3 трлн рублів за витрат 44 трлн рублів, 2027 року - 42,9 трлн рублів проти 46,1 трлн рублів, 2028 року - 45,9 трлн рублів за витрат 49,4 трлн руб.

Ці цифри підтверджують продовження тенденції перевищення витрат над надходженнями.

Військові та силові витрати

Ключовим елементом бюджету залишається фінансування оборони та силових структур. На 2026 рік передбачено 12,93 трлн рублів на військові потреби, а з урахуванням витрат на безпеку і правоохоронну діяльність сукупна сума сягає 16,84 трлн руб. Це значно більше за соціальні витрати.

Соціальний блок

На соціальні програми спрямовують 10,8 трлн рублів, що майже в півтора раза менше, ніж загальний обсяг витрат на армію, безпеку та правопорядок.

Така структура бюджету демонструє стійкий пріоритет Кремля на користь посилення військового потенціалу та силових відомств.

Нагадуємо, що Бундестаг затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, включивши до нього наймасштабніший за весь період повномасштабної війни пакет допомоги Україні. Документ, підтриманий нижньою палатою парламенту 28 листопада, фіксує безпрецедентний рівень фінансової підтримки, який Берлін має намір виділити Києву наступного року.

Зазначимо, що в проєкті держбюджету України на 2026 рік передбачено виділення 2,8 трлн грн на безпеку й оборону, а ключовим нововведенням порівняно з попереднім документом стало формування резервного фонду в розмірі 200 млрд грн, що дасть змогу оперативно покривати додаткові потреби сектору впродовж року.

