Путин подписал трехлетний бюджет с хроническим дефицитом из-за войны
Россия утвердила федеральный бюджет на 2026–2028 годы, и все три года документ сохраняет дефицит при резком увеличении трат на военный сектор
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Основные параметры бюджета
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий финансовые показатели федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Документ фиксирует дефицит на весь трехлетний цикл: в 2026 году запланированы доходы 40,3 трлн рублей при расходах 44 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн рублей против 46,1 трлн рублей, в 2028 году — 45,9 трлн рублей при расходах 49,4 трлн руб.
Эти цифры подтверждают продолжение тенденции превышения трат над поступлениями.
Военные и силовые расходы
Ключевым элементом бюджета остается финансирование обороны и силовых структур. На 2026 год предусмотрено 12,93 трлн рублей на военные нужды, а с учетом затрат на безопасность и правоохранительную деятельность совокупная сумма достигает 16,84 трлн руб. Это значительно больше социальных расходов.
Социальный блок
На социальные программы направляют 10,8 трлн рублей, что почти в полтора раза меньше, чем общий объем трат на армию, безопасность и правопорядок.
Такая структура бюджета демонстрирует устойчивый приоритет Кремля в пользу усиления военного потенциала и силовых ведомств.
Напоминаем, что Бундестаг утвердил федеральный бюджет Германии на 2026 год, включив в него самый масштабный за весь период полномасштабной войны пакет помощи Украине. Документ, поддержанный нижней палатой парламента 28 ноября, фиксирует беспрецедентный уровень финансовой поддержки, который Берлин намерен выделить Киеву в следующем году.
Отметим, что в проекте госбюджета Украины на 2026 год предусмотрено выделение 2,8 трлн грн на безопасность и оборону, а ключевым нововведением по сравнению с предыдущим документом стало формирование резервного фонда в размере 200 млрд грн, который позволит оперативно покрывать дополнительные потребности сектора в течение года.