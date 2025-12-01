Путін підписав бюджет-2026 з рекордними витратами на війну

Те, що у федеральному бюджеті на 2026 рік майже 40% усіх витрат спрямовано на армію та силовий блок, являється рекордним показником з часів СРСР.

Крім того, те, що Путін переводить Росію на "рейки воєнного часу", чітко вказує, що мир у плани Кремля на найближчий рік не входить.

Через обвал доходів від експорту нафти та газу, спричинений санкціями, у бюджеті закладено величезний дефіцит - 1,6% ВВП.

Щоб "закрити дірки", влада Росії вирішила скоротити соціальні програми - їх частка у видатках впала до 25%, що є мінімумом за останні 20 років. Це означає суттєве погіршення соціальних гарантій для населення.

Крім того, у бюджеті передбачено нові податки та збори. Зокрема, ПДВ підвищується до 22%, вводяться різні збори для бізнесу та громадян, що ускладнює роботу малого бізнесу. Фактично, населення Росії змушене буде "платити за війну" - через податковий тиск та згортання соціальних послуг.

Аналітики відзначають, що цей бюджет чітко демонструє, що затяжна війна залишається головним пріоритетом Кремля, навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення. Все вказує на те, що амбіції Путіна у війні з Україною стоять вище внутрішньої стабільності та добробуту росіян.