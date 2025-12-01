ua en ru
Наступний тиждень може бути вирішальним для України, - Каллас

Понеділок 01 грудня 2025 11:35
UA EN RU
Наступний тиждень може бути вирішальним для України, - Каллас Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Наступний тиждень може бути вирішальним для України у плані довготривалого миру, враховуючи ряд майбутніх перемовин.

Про це заявила Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Ми чули вчора, що переговори в Америці були складними, але продуктивними", - зазначила Каллас.

Вона також зазначила, що ще не знає остаточних результатів переговорів делегацій України та США у Маямі, але сьогодні, 1 грудня, вона розмовлятиме з міністром оборони та міністром закордонних справ України.

Переговори України та США у Маямі

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, США і Україна провели нові переговори у Флориді, на яких обговорювали ключові моменти мирного плану Трампа.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися. Зеленський підтвердив ці дані, заявивши, що робота продовжиться.

Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.

Також комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт після переговорів у США заявив, що будь-який крок, спрямований на позбавлення Росії покарання за її злочини, буде історичною помилкою та призведе до нових конфліктів.

