ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Коли відбудеться зустріч Віткоффа та Путіна? Що кажуть у Кремлі

Понеділок 01 грудня 2025 12:12
UA EN RU
Коли відбудеться зустріч Віткоффа та Путіна? Що кажуть у Кремлі Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна відбудуться завтра ввечері, 2 грудня.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Російсько-американські контакти відбудуться у Москві 2 грудня. У понеділок Путін також проведе непублічну нараду у світлі підготовки до зустрічей з американськими переговорниками.

"У президента також є наради сьогодні непублічного характеру в рамках підготовки до завтрашніх російсько-американських контактів", - сказав Пєсков.

За його словами, зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США запланована на другу половину дня вівторка.

Робота над мирним планом США

Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах представили новий мирний план для завершення війни в Україні, що містив 28 пунктів, частина з яких була максимально вигідна для Росії.

У зв’язку з цим 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, де документ доопрацьовували, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Після цього план зазнав змін і вже суттєво відрізнявся від первинної версії.

Робота над документом продовжилась у Сполучених Штатах. Так, 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.

Раніше повідомлялось, що наступним етапом обговорення мирного плану стане візит американської делегації до Росії, який спершу був запланований на другу половину тижня, 4-5 грудня.

Детальніше про підсумки переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кремль Пєсков Вторгнення Росії до України мирний план США
Новини
Фінальний текст мирної угоди ще не погодили, але зробили крок вперед - джерело
Фінальний текст мирної угоди ще не погодили, але зробили крок вперед - джерело
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить