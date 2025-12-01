Коли відбудеться зустріч Віткоффа та Путіна? Що кажуть у Кремлі
Переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна відбудуться завтра ввечері, 2 грудня.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Російсько-американські контакти відбудуться у Москві 2 грудня. У понеділок Путін також проведе непублічну нараду у світлі підготовки до зустрічей з американськими переговорниками.
"У президента також є наради сьогодні непублічного характеру в рамках підготовки до завтрашніх російсько-американських контактів", - сказав Пєсков.
За його словами, зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США запланована на другу половину дня вівторка.
Робота над мирним планом США
Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах представили новий мирний план для завершення війни в Україні, що містив 28 пунктів, частина з яких була максимально вигідна для Росії.
У зв’язку з цим 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, де документ доопрацьовували, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Після цього план зазнав змін і вже суттєво відрізнявся від первинної версії.
Робота над документом продовжилась у Сполучених Штатах. Так, 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.
Раніше повідомлялось, що наступним етапом обговорення мирного плану стане візит американської делегації до Росії, який спершу був запланований на другу половину тижня, 4-5 грудня.
Детальніше про підсумки переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна.