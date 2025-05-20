Путін під час розмови з Трампом скаржився на Україну: що вигадав диктатор

Російський диктатор Володимир Путін під час вчорашньої розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна буцімто "атакувала" Москву напередодні Дня Перемоги.
Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА.новости".
За словами Ушакова, Путін у розмові з Трампом згадав про атаки Києва безпілотниками на Москву напередодні "Дня Перемоги". Диктатор повідомив, що практично всі дрони було збито.
Окрім цього Путін нафантазував, що нібито було попереджено "загрози вчинення терактів" в районі Кремля та Червоної площі. Путін заявив, що це були так звані намагання "залякати" лідерів, які приїхали на 9 травня на парад до Москви.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також Словаччину та Сербію відвідати 9 травня парад в Москві.
Серед запрошених були Китай, Бразилія, Білорусь, Словаччина, Сербія, В'єтнам, Єгипет, Казахстан, Куба, Венесуела, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Монголія, М'янма, Папуа-Нова Гвінея, Гвінея-Бісау, Зімбабве, Республіка Конго, Ефіопія, Екваторіальна Гвінея, Буркіна-Фасо.
США та більшість країн-членів ЄС не отримали запрошень.
Раніше ми писали, що в ніч на 7 травня невідомі дрони атакували Москву та Московську область. В регіоні фіксувалось збиття цілей та падіння уламків.
19 травня Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Він спілкувався з Зеленським двічі: спочатку зателефонував йому, потім поговорив з Путіним, а після цього знову зв’язався з українським лідером.
Після завершення переговорів президент США підкреслив, що Російська Федерація та Україна повинні сісти за стіл переговорів, щоб припинити бойові дії та досягти мирного вирішення збройного конфлікту.
Детальніша інформація щодо розмови Трампа з Путіним доступна у матеріалі РБК-Україна.
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