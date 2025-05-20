Путін під час розмови з Трампом скаржився на Україну: що вигадав диктатор

За словами Ушакова, Путін у розмові з Трампом згадав про атаки Києва безпілотниками на Москву напередодні "Дня Перемоги". Диктатор повідомив, що практично всі дрони було збито.

Окрім цього Путін нафантазував, що нібито було попереджено "загрози вчинення терактів" в районі Кремля та Червоної площі. Путін заявив, що це були так звані намагання "залякати" лідерів, які приїхали на 9 травня на парад до Москви.

Парад у Москві 9 травня

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також Словаччину та Сербію відвідати 9 травня парад в Москві.

Серед запрошених були Китай, Бразилія, Білорусь, Словаччина, Сербія, В'єтнам, Єгипет, Казахстан, Куба, Венесуела, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, Монголія, М'янма, Папуа-Нова Гвінея, Гвінея-Бісау, Зімбабве, Республіка Конго, Ефіопія, Екваторіальна Гвінея, Буркіна-Фасо.

США та більшість країн-членів ЄС не отримали запрошень.

Раніше ми писали, що в ніч на 7 травня невідомі дрони атакували Москву та Московську область. В регіоні фіксувалось збиття цілей та падіння уламків.