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Путин во время разговора с Трампом жаловался на Украину: что придумал диктатор

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин во время вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина якобы "атаковала" Москву накануне Дня Победы.

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА.новости".

По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом упомянул об атаках Киева беспилотниками на Москву накануне "Дня Победы". Диктатор сообщил, что практически все дроны были сбиты.

Кроме этого Путин нафантазировал, что якобы были предупреждены "угрозы совершения терактов" в районе Кремля и Красной площади. Путин заявил, что это были так называемые попытки "запугать" лидеров, которые приехали на 9 мая на парад в Москву.

Парад в Москве 9 мая

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также Словакию и Сербию посетить 9 мая парад в Москве.

Среди приглашенных были Китай, Бразилия, Беларусь, Словакия, Сербия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Куба, Венесуэла, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Монголия, Мьянма, Папуа-Новая Гвинея, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Республика Конго, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Буркина-Фасо.

США и большинство стран-членов ЕС не получили приглашений.

Ранее мы писали, что в ночь на 7 мая неизвестные дроны атаковали Москву и Московскую область. В регионе фиксировалось сбивание целей и падение обломков.

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

19 мая Трамп провел телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он общался с Зеленским дважды: сначала позвонил ему, потом поговорил с Путиным, а после этого снова связался с украинским лидером.

После завершения переговоров президент США подчеркнул, что Российская Федерация и Украина должны сесть за стол переговоров, чтобы прекратить боевые действия и достичь мирного решения вооруженного конфликта.

Более подробная информация о разговоре Трампа с Путиным доступна в материале РБК-Украина.

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