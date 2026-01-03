ua en ru
Путин периодически выводит Трампа из себя, – Politico

Суббота 03 января 2026 04:25
Путин периодически выводит Трампа из себя, – Politico Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Западные СМИ отмечают, что упрямство российского лидера в переговорах периодически раздражает Дональда Трампа и усложняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Politico пишет, что ни бои на фронте, ни внутренние проблемы России — включая дефицит топлива после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам — не заставляют Путина отказываться от своих максималистских требований.

Журналисты подчеркивают, что его настойчивость "периодически раздражает Трампа" и заставляет американского лидера задумываться, не использует ли Кремль переговорный процесс в своих интересах.

Шансы на мирный договор

Вероятность завершения войны при посредничестве Трампа, по оценкам Politico, невелика — примерно один шанс из четырех.

При этом Зеленский сталкивается с серьезными внутриполитическими ограничениями, и любые уступки России могут вызвать резкую реакцию общества.

Роль Трампа и переговоров

После саммита на Аляске Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Путин якобы заинтересован в договоренностях именно с ним.

Politico отмечает, что российский лидер умело выбирает моменты для контактов, включая двухчасовой телефонный разговор, когда Кремль заговорил о возможном саммите одновременно с допуском Трампом варианта передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Стратегическая игра Москвы

Журналисты подчеркивают, что затягивание войны выгодно Кремлю: оно истощает европейские страны, подрывает единство трансатлантического союза и отвлекает Запад от других глобальных вызовов. Это, по мнению экспертов, также играет на руку Китаю в контексте Тайваня.

Напоминаем, что почти половина граждан США выражает недовольство действиями президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной: согласно опросу The Economist/YouGov, приведенному The Hill, 49% респондентов отметили, что "несколько не одобряют" или 2категорически не одобряют" его подход к решению ситуации.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году его целью станет достижение мира во всем мире.

