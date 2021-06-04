Путин не ожидает "ничего прорывного" от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин не ожидает "ничего прорывного" в отношениях с Вашингтоном в ходе встречи с президентом США Джо Байденом . При этом он предполагает, что встреча пройдет "в позитивном ключе".

Об этом со ссылкой на слова Путина сообщает ТАСС .

"Путин рассчитывает, что встреча с Байденом пройдет в позитивном ключе, но не ожидает ничего прорывного в отношениях РФ и США", - говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден недавно заявил, что намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер хочет дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Отметим, замглавы МИД Евгений Енин сообщал, что перед встречей с Путиным Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

При этом в правительстве РФ пообещали Вашингтону в ближайшее время целый ряд "некомфортных сигналов".