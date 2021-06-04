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Путін не очікує "нічого проривного" від зустрічі з Байденом

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Росія, П'ятниця 04 червня 2021 19:03
Путін не очікує "нічого проривного" від зустрічі з Байденом Фото: Путін озвучив очікування від зустрічі з Байденом (kremlin.ru)
Автор: Андрій Василюк

Президент Росії Володимир Путін не очікує "нічого проривного" у відносинах з Вашингтоном в ході зустрічі з президентом США Джо Байденом. При цьому він припускає, що зустріч пройде "в позитивному ключі".

Про це з посиланням на слова Путіна повідомляє ТАСС.

"Путін розраховує, що зустріч з Байденом пройде в позитивному ключі, але не очікує нічого проривного у відносинах РФ і США", - йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що має намір порушити на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини. Американський лідер хоче дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не зволікатиме в цьому питанні.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Зазначимо, заступник голови МЗС Євген Єнін повідомляв, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

При цьому в уряді РФ пообіцяли Вашингтону найближчим часом цілий ряд "некомфортних сигналів".

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