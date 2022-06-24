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Путин отрицает ответственность России за продовольственный кризис в мире

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Россия, Пятница 24 июня 2022 19:01
Путин отрицает ответственность России за продовольственный кризис в мире Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не несет ответственности за продовольственный кризис в мире и обвинил Запад в предотвращении экспорта российского зерна.

Об этом Путин сказал на виртуальном саммите Brics Plus, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, президент РФ обвинил западные страны, в частности США, в "дестабилизации мирового сельскохозяйственного производства" ограничениями на поставку удобрений из России и Беларуси, а также в "усложнении" экспорта зерна для Москвы.

По его словам, рост цен на основные продукты сельского хозяйства, такие как зерно, больше всего повлиял на развивающиеся страны.

Путин также отверг якобы "истерию" относительно зерна, которое остается в заблокированных украинских портах.

Напомним, Россия уже похитила 500 тысяч тонн зерна с временно захваченных Херсонской и Запорожской областей.

Германия надеется, что украинское зерно можно будет экспортировать ежедневно уже в июле.

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Владимир Путин Российская Федерация продовольственный кризис
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