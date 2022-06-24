В Германии надеются, что зерно из Украины можно будет экспортировать ежедневно уже в июле

Германия надеется, что ежедневный экспорт зерна из Украины может возобновиться уже в июле. Для этого необходимо найти постоянные альтернативные маршруты для экспорта из заблокированного порта Одессы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По ее словам, одним из возможных вариантов является сухопутный маршрут через Румынию и внутреннее судоходство по Дунаю.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что для того, чтобы наладить экспорт товаров из Украины, крайне не обязательно улучшать положение России и снимать для этого ряд санкций.